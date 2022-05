Le Real Madrid présente son maillot domicile pour la saison 2022-2023

Le Real Madrid vient de présenter officiellement son nouveau maillot domicile, pour la saison 2022-2023. Une tunique aussi élégante que classique, avec le retour du col.

C'est une saison historique qu'est en train d'achever le Real Madrid. Auréolée d'un 35e titre de champion d'Espagne, la Casa Blanca est également qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions, qui se déroulera au Stade de France le 28 mai prochain, face à Liverpool. L'occasion d'aller décrocher une 14e coupe aux grandes oreilles.

Mais en attendant, c'est un autre événement qui va ravir les fans de l'écurie madrilène. Le nouveau maillot domicile, pour la saison 2022-2023, vient d'être dévoilée par l'équipementier historique du club, adidas. Un maillot qui respecte, comme toujours, l'histoire du Real Madrid, avec une dominante blanche. La tunique apparaît même comme particulièrement classique, avec le retour du col et les liserés violets sur les épaules.

adidas présent jusqu'en 2028

Le blason du Real Madrid apparaît également en filigrane à de multiples endroits sur le maillot. Sur le col, deux légères bandes noires et violettes dessinent les contours. Cette nouvelle tunique ressemble d'ores et déjà à un grand classique merengue. On y retrouve le sponsor Fly Emirates au centre du maillot, sponsor du club depuis 2013.

Encore et toujours conçu par adidas, ce nouveau maillot domicile ravira les fans de l'écurie merengue. Présent aux côtés du Real Madrid depuis 1998, adidas avait renouvelé son contrat avec la formation espagnole jusqu'en 2028, mais les détails financiers n'avaient pas été dévoilés.

