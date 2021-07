UEFA : clap de fin pour un Euro dans plusieurs pays ?

Le format de l'Euro 2020 a suscité multiples débats chez les observateurs, mais pas seulement. Certains sélectionneurs ne se sont pas privés en effet de fustiger les conditions rocambolesques du tournoi avec plusieurs déplacements, décalages horaires ou fortes chaleurs. Pour rappel, Michel Platini avait imaginé ce format pour le championnat d'Europe avant son départ de la présidence de l'UEFA.

Dans une interview accordée à la BBC, son successeur Aleksander Ceferin, a confirmé qu'il n'appuierait pas un nouvel Euro dans ces conditions. « Je ne le soutiendrais plus. Je pense que le fait que certaines équipes doivent parcourir plus de 10.000 km et d'autres 1.000 est un défi trop important et, d'une certaine manière, pas correct, » a ainsi confié Ceferin. Voilà qui devrait en soulager certains...