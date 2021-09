Le FC Barcelone dévoile son maillot third

2020-2021 aura été une saison à oublier pour le FC Barcelone, achevée à la 3e place de Liga. L'été aussi a été dur à digérer avec le départ de l'idole, Lionel Messi. Et celui, plus récent encore, d'Antoine Griezmann. Pour oublier ça, le club catalan espère pouvoir s'appuyer sur le Néerlandais Memphis Depay. Et sur ses tuniques.

Après le maillot domicile et le maillot extérieur, place au maillot third de la saison 2021-2022. Un maillot third à la fois original et classique, puisque, contrairement à beaucoup d'autres clubs, il reprend les couleurs principales de la formation blaugrana.

Ce maillot, toujours réalisé par l'équipementier américain Nike, est « le résultat d'une création artistique avec de jeunes talents de Barcelone qui fait une réinterprétation créative des rayures traditionnelles du Barça. Inscriptions latérales avec le message “Nuestro Barça” (Notre Barça) », peut-on lire dans le communiqué.

🕺🏻 3rd kit drop alert. You can tell our players are vibing



💙❤️ #CreatedByBarcelona

🎶 @stayhomas pic.twitter.com/baXJeoQZwB — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2021

