L'AS Monaco réédite le maillot du titre en 1996-97

L'AS Monaco a annoncé ce vendredi, avec la collaboration de Copa, la réédition limitée du maillot domicile porté par ses joueurs lors de la saison 1996-1997.

« Pour la 3ème saison consécutive, l’AS Monaco et Copa s’allient pour redonner vie à une glorieuse page de l’histoire du club via la réédition de maillots emblématiques, après deux premières collaborations fructueuses qui portaient sur les maillots des saisons 1977-82 et 1987-88 », précise le communiqué de l'ASM pour l'occasion.

Un 6ème titre national conquis

Cet exercice occupe une place bien particulière dans les esprits dans fans du club du Rocher. Avec douze longueurs d'avance sur son dauphin, le PSG, l'ASM avait remporté cette année-là le 6ème titre de champion de France de première division de son histoire.

Sous la houlette de Jean Tigana, Thierry Henry, Sonny Anderson, Emmanuel Petit, Ali Benarbia ou encore Fabien Barthez, les Asémistes avaient été assez solide pour ne perdre qu'à 5 reprises en 38 journées de championnat disputées. Ils avaient également échoué aux portes de la finale de la Coupe de l'UEFA en se faisant éliminer par l'Inter en demies.

Les supporters du club de la Principauté ont ainsi l'opportunité d'obtenir une version proche de celle de l'époque respectant les codes d'antan. Le sponsor de l'époque Liptonic est évidemment présent au centre de cette tunique mêlant le rouge et le blanc, les deux couleurs historiques monégasques.