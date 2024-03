Raphaël Varane répond aux larmes de Vinicius Junior

Malheureusement, le racisme autour de Vinicius est devenu légion ces dernières années en Espagne. Virtuose sur le terrain, le Brésilien dispose quand même d’une réputation sulfureuse sur le pré où ses accès de colère et ses célébrations passionnées ont le don de provoquer l’ire des supporters adverses. Au centre du projet du Real Madrid et adulé par les socios madrilènes, l’ailier de 23 ans souffre pourtant de cette haine à son égard. Ces dernières années, plusieurs supporters adverses ont même dépassé les limites en réalisant d’odieux gestes et cris racistes à son égard.

Un traitement qui touche forcément le numéro 7 des Merengues. Ainsi, ce dernier s’est effondré en larmes ce lundi en conférence de presse au moment de revenir sur le racisme auquel il fait face. Pour autant, "Vini" peut compter sur le soutien de ses coéquipiers et de ses anciens camarades. C’est le cas de Raphaël Varane. Sur X (ex-Twitter), le défenseur français, qui a côtoyé son cadet lors de la fin de son aventure au Real Madrid, a apporté son soutien à ce dernier à travers un message touchant : «tu es puissant. Tu es spécial Vinicius. Tes rêves et ton inspiration sont plus forts que tous les mots qui ne pourront jamais être utilisés contre toi.»