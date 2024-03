Racisme : Vinicius Junior vide son sac et fond en larmes

Cela dépasse le cadre de la Liga. Alors que les actes racistes envers Vinicius Junior ont pollué le cours de cette saison en championnat, le sélectionneur brésilien Dorival Junior était monté au créneau jeudi dernier en conférence de presse pour venir soutenir son joueur. «Nous devrons analyser toutes les informations à ce moment-là, mais nous devons être prêts à prendre des mesures drastiques si cela se reproduit. Vinícius est encore un garçon. Il n’est pas encore un homme tout à fait complet et il ne peut pas être traité ainsi par cette minorité. Cela éloigne les fans qui ne supportent plus de voir ce genre d’abus de la part d’une minorité de personnes. Ce n’est plus acceptable dans la société. Les gens doivent être respectés de toutes les manières», expliquait ainsi le coach des Auriverdes à propos de la situation subie par son poulain.

La suite après cette publicité

De retour en Espagne pour affronter demain soir la Roja avec le Brésil à l’Estadio Santiago Bernabeu, l’ailier du Real Madrid était présent en conférence de presse. L’ailier brésilien de 23 ans était attendu sur la question du racisme dont il fait l’objet depuis le début de la saison (et même lors des précédents exercices ndlr). Un mot d’ordre dans ses propos, la tristesse qui l’accable de subir une telle situation : «c’est quelque chose d’assez triste, c’est quelque chose qui arrive ici à chaque match, chaque jour. Chacune de mes plaintes me rend très triste. Mais comme tous les 'noirs’ du monde… C’est quelque chose de triste. C’est quelque chose qui se passe… Pas seulement en Espagne, mais aussi dans le monde… C’est aussi arrivé à mon père, ils ont choisi un homme blanc plutôt qu’un noir. C’est quelque chose que je remarque et je me bats parce qu’ils m’ont choisi. Je me bats pour que dans un avenir proche cela n’arrive plus à personne.»

À lire

Real Madrid : Mbappé esquive la boulette de Tchouameni

Vinicius Junior a fondu en larmes

S’il a soutenu les joueurs qui lui ont régulièrement apporté leur soutien quand il a subi ce genre de situation, Vinicius Junior est revenu sur ce comportement plutôt chambreur qui a parfois posé question en Espagne. Vinicius Junior comprend les griefs qu’on lui porte, mais pour autant cela n’excuse pas les commentaires exacerbés envers lui : «je comprends que les gens parlent de ce dont ils parlent sur le terrain. Bien sûr, j’ai beaucoup de choses à améliorer, j’ai encore 23 ans, et c’est un progrès naturel… Vous quittez le Brésil très jeune sans avoir appris tant de choses… Je regarde ça depuis longtemps, et je me sens de plus en plus triste, j’ai de moins en moins envie de jouer. Personne ne me soutient.» Revenant de manière plus précise sur le racisme, Vinicius Junior veut continuer de se battre pour que d’autres ne subissent pas ce qu’il a vécu.

La suite après cette publicité

Le Brésilien a d’ailleurs fondu en larmes en déclarant ceci : «l’absence de punition est ce qui me frustre le plus, que tous ces gens partent sans que rien ne se passe… À Barcelone une affaire a été classée sans suite et j’aimerais que ce genre de chose ne se produise pas, pour que les gens arrêtent de dire ce qu’ils disent. Pour que les enfants ne disent pas ces choses-là, car il est vrai que quand j’étais enfant, je ne savais pas ce qu’était le racisme. (pleurs) Jouer au football est très important, mais la lutte contre le racisme est très importante. Que les personnes de couleur aient une vie normale. Si tel était le cas, j’irais aux matchs de mon club en me concentrant uniquement sur le jeu. La seule chose que je ce que je veux, c’est continuer à jouer et que chacun ait une vie normale.» Plein d’émotion, Vinicius Junior s’est encore élevé contre le racisme et affiche encore plus sa détermination à lutter.