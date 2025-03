LdC : Emre Can amer après le nul contre le LOSC

Le LOSC peut encore largement y croire. En déplacement au Signal Iduna Park pour y affronter le Borussia Dortmund hier, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les Lillois sont parvenus à aller chercher le match nul. Ils aborderont donc la seconde manche, à domicile cette fois, avec un petit avantage. Du côté des Allemands, l’heure était plutôt à la déception à l’issue de la rencontre.

Capitaine de la formation désormais coachée par Niko Kovac, Emre Can est revenu sur la prestation délivrée par son équipe. Et le milieu de terrain a regretté le niveau affiché en deuxième mi-temps, durant laquelle ont égalisé les Dogues : « la seconde période n’a pas du tout été bonne, on doit être honnête. Il y a eu trop peu d’intensité, trop peu de phases de possession de balle. On doit mieux jouer que ça. » Match retour prévu mercredi prochain, au stade Pierre-Mauroy.