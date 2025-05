Pourquoi Francfort espère la victoire du PSG en Ligue des Champions

Le 31 mai prochain, le Paris Saint-Germain tentera de remporter la première Ligue des Champions de son histoire face à l’Inter Milan. Une issue attendue par tout un club mais également par l’Eintracht Francfort qui aura un œil attentif sur le choc prévu à Munich. Et là raison est simple.

Selon les dernières informations de Sky Germany, le club allemand espère voir les Rouge et Bleu soulever le plus prestigieux des trophées européens puisqu’en cas de victoire parisienne, les Aigles récupéreraient 5 millions d’euros de bonus liés aux opérations Willian Pacho et Randal Kolo Muani : 2,5 millions d’euros pour chaque joueur parisien. Réponse à la fin du mois…