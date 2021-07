Amical : le Stade de Reims dispose de Chambly

Le Stade de Reims affrontait le FC Chambly-Oise ce mercredi après-midi au Touquet, après avoir battu l'AJ Auxerre, le Paris FC et Valenciennes. Les hommes d'Oscar Garcia se sont imposés 2-0 et valident un quatrième succès de rang, avant d'affronter le RC Lens (24/07) et les Allemands d'Hoffenheim (31/07). Quant aux Isariens, il s'agit de leur premier revers cet été après deux victoires face à Versailles et Sannois Saint-Gratien, et un match nul pris au Camp des Loges face au Paris Saint-Germain samedi dernier.

Très remuant lors du premier acte, Mathieu Cafaro permettait aux siens de prendre l'avantage juste avant le retour aux vestiaires (44e). En seconde période, c'est l'international malien Moussa Doumbia qui inscrit le but du break dans les 10 dernières minutes, bien servi par Ilan Kebbal, prêté à Dunkerque la saison passée. Malgré ces deux buts inscrits, Chambly a sollicité Pedrag Rajkovic, mais l'international serbe enregistre son troisième clean-sheet en préparation.