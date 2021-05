PSG : Mauricio Pochettino aurait demandé à partir

On le sait, le Real Madrid cherche un entraîneur. Et parmi les noms étudiés par la direction menée par Florentino Pérez, il y a Mauricio Pochettino. Il y a bien des années déjà que l'entraîneur argentin est suivi par les Merengues, qui pourraient passer à l'attaque maintenant. Et selon Goal Espagne, l'ancien joueur du PSG et de l'Espanyol veut rejoindre la capitale espagnole.

Il aurait ainsi déjà dit à ses dirigeants qu'il espère partir pour Madrid dans les prochains jours. Maintenant, les deux clubs vont devoir trouver un accord pour qu'il puisse passer du banc du Parc des Princes à celui du Bernabéu, alors que Tottenham serait également sur le coup, toujours selon le média.