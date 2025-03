OL : les clubs de Ligue 1 ne vont rien lâcher pour Thiago Almada

Toulouse, Reims, Brest, Paris et hier soir Nice. Tous ces clubs ont déposé une réserve contre Thiago Almada lorsqu’ils ont affronté l’Olympique Lyonnais. Pour certains, le but est de déstabiliser John Textor après les sorties médiatiques musclées de l’Américain contre le mode de fonctionnement de la Ligue 1. Pour d’autres, les clubs s’indignent de voir les Gones profiter des services du talentueux Argentin de 23 ans (prêté gratuitement par Botafogo, club filial d’Eagle) alors qu’ils sont interdits de recrutement par la DNCG. Côté lyonnais, la donne est claire : toutes ces réserves sont des directives provenant du président rémois, Jean-Pierre Caillot, accusé d’oeuvrer pour le compte du Paris Saint-Germain et son ami Nasser Al-Khelaïfi, actuellement en froid avec Textor.

Une version qui serait fausse selon Caillot. «Comme souvent dans le football, il y a un manque de courage. (…) Notre intendant a été appelé par celui de Brest, qui lui a demandé comment déposer sa réserve. Nous n’avons absolument pas donné cette directive. Il n’y a pas de discussion formelle. (…) La version de Lorenzi (directeur sportif de Brest qui avait annoncé avoir suivi les recommandations de Reims pour déposer une réserve, ndlr) n’est pas la bonne», a-t-il déclaré hier dans les colonnes du Monde. Et visiblement, le bal des réserves n’est pas près de s’arrêter si l’on en croit plusieurs présidents de Ligue 1.

Textor est borderline

«Ce que fait Lyon n’est pas acceptable. La DNCG est beaucoup trop faible. Se faire prêter gratuitement un joueur qui vaut 30 millions alors que vous êtes interdit de recruter, ce n’est juste pas audible. C’est le mauvais côté de la multipropriété», a déclaré sur RMC Sport le patron d’un des futurs adversaires de Lyon qui compte lui aussi déposer une réserve contre l’Argentin.

«On va aller jusqu’où comme ça ? Textor est borderline. Il faut faire changer cette réglementation. Sinon ça va devenir n’importe quoi. Si on bouge un peu et de façon prolongée, peut-être qu’il y aura une prise de conscience. On veut juste faire bouger les lignes», a enchaîné un autre patron de L1 au média. Ces futures réserves vont-elles réellement faire bouger les lignes ? Pour le moment, il convient de rappeler deux points. Premièrement, les réserves de Toulouse et de Reims ont été rejetées par la commission juridique de la LFP et le même sort attend les autres. Deuxièmement, la DNCG et la Ligue avaient approuvé la venue d’Almada en prêt gratuit, à condition qu’un joueur touchant un salaire supérieur à celui du champion du monde 2022 s’en aille. Ce qui fut le cas avec Gift Orban (vendu à Hoffenheim).