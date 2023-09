Nasser al-Khelaïfi envoie un message fort au Barça et au Real Madrid

La suite après cette publicité

Réélu à la présidence de la puissante Association européenne des Clubs (ECA) au début du mois de septembre, Nasser al-Khelaïfi a réaffirmé les grandes ambitions portées par ce projet. Dans un entretien accordé au média polonais Meczyki, le patron du PSG s’est d’ailleurs adressé au Barça et au Real Madrid, invitant clairement les deux mutins à rebrousser chemin, deux ans après avoir quitté le syndicat pour le projet de Super League.

«Ces clubs savent que je ne mentionne jamais leurs noms. Je leur dis et leur conseille seulement de revenir à l’ECA dès qu’ils le souhaitent. Qu’ils rejoignent la famille. Ils sont les bienvenus, a rappelé le président du PSG. La Juventus s’est déjà retirée du projet de Super League. Ils devraient faire de même. Je ne suis ni contre Barcelone ni contre le Real Madrid. Je ne vais exclure personne. Je suis contre les conflits et les combats. J’ai rencontré Joan Laporta et je lui ai dit la même chose. La Super League aujourd’hui est une blague. Elle était morte avant même son annonce.»