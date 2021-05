Comment le PSG a convaincu Neymar de prolonger

La suite après cette publicité

C'est l'un des gros coups du mercato. Le Paris SG a réussi à prolonger le contrat de Neymar (29 ans). Le Brésilien, arrivé à l'été 2017 en provenance du FC Barcelone contre un chèque de 222 M€, est désormais lié au club de la capitale jusqu'en juin 2025. Ce nouveau bail dispose même d'une année supplémentaire en option, qui pourrait donc voir l'international auriverde (103 sélections, 64 buts) rester au Parc des Princes jusqu'en juin 2026. On l'a appris ce lundi, le natif de Mogi das Cruzes a privilégié la sécurité et la stabilité malgré des contacts avec l'état-major du Barça.

Il n'a pas voulu attendre une offre blaugrana qui n'est jamais arrivée malgré des discussions informelles. Mais il ne s'agit pas d'un choix par défaut pour le Paulista, comme l'explique ce mardi Sport. D'abord, le PSG lui a maintenu son salaire, supérieur à 30 M€, ce qui, en période de pandémie de Covid-19 et de restrictions un peu partout chez les autres grands d'Europe, a évidemment pesé dans sa réflexion. En plus de ses émoluments, le n° 10 des Rouge-et-Bleu a eu droit à une prime de prolongation et a prolongé ses contrats de sponsoring avec le Qatar.

De sacrées promesses

D'autre part, les responsables parisiens lui ont certifié qu'ils construiraient une équipe compétitive, capable d'aller, enfin, décrocher la Ligue des Champions, après un échec en finale en 2020 et en demi-finale en 2021. Trois cibles potentielles sont citées par le quotidien sportif espagnol : Sergio Ramos, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Évidemment, le nom de Kylian Mbappé a également été évoqué dans les discussions, le Sud-Américain espérant voir son compère prolonger son bail.

Enfin, les patrons franciliens lui ont promis un vestiaire pacifié. Les prolongations récentes de Keylor Navas et Angel Di Maria, proches du Ney, vont dans ce sens. Certains départs sont à prévoir, pour éviter toute guéguerre interne, explique la publication. Enfin, il n'est pas exclu qu'un joueur de la galaxie Neymar, conseillé par son père, débarque dans la Ville lumière pour que ce dernier s'y sente toujours aussi bien dans les prochains mois.