CdM 2030 : l'Espagne propose 15 stades

Si la Coupe du monde 2026 sera organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, l'édition de 2030 n'a toujours pas été attribuée. Pour les 100 ans de la compétition, l'Espagne et le Portugal ont décidé de faire une candidature commune pour accueillir cet événement planétaire. Ce jeudi, la fédération espagnole a dévoilé les 15 stades pré-sélectionnés pour la compétition.

Sur les 15 stades, 11 seront sélectionnés pour la compétition et les trois restants iront au Portugal (les deux stades de Lisbonne et celui de Porto) selon la presse espagnole. Du côté de l'Espagne, sans surprise, il y aura évidemment le Camp Nou (FC Barcelone), le Metropolitano (Atlético de Madrid), le Santiago Bernabéu (Real Madrid), Mestella (Valence), Anoeta (Real Sociedad) ou San Mamés (Bilbao). D'autres stades ont été choisis comme le Riazor (La Corogne), El Molinón (Gijón), Balaídos (Vigo), La Romareda (Saragosse), le RCDE Stadium (Cornellà-El Prat), La Cartuja (Séville), La Rosaleda (Málaga), l'Estadio de Gran Canaria (Las Palmas) et la Nueva Condomina (Murcie). Il faudra attendre novembre pour finaliser la candidature et mai 2024 pour savoir qui accueillera la compétition.