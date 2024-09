LdN : le Danemark et la Slovaquie s’imposent, match fou entre Gibraltar et le Liechtenstein

Quatre matchs étaient au programme du multiplex de 18h en Ligue des Nations. Dans la ligue A, le Danemark de Pierre-Émile Højbjerg, invaincu sur ses 15 derniers matchs à domicile, recevait la Serbie dans une revanche du dernier Euro. Les Danois, jamais mis en danger, ont facilement pris le dessus sur les Serbes (2-0), grâce au premier but en sélection du Rennais Albert Grønbæk (36e) et à Yussuf Poulsen (61e). Après leur victoire contre la Suisse, les Danois enchaînent un deuxième succès et occupent la tête dans ce groupe 4, qui comprend également l’Espagne. Au même moment, la Slovaquie de Milan Skriniar affrontait l’Azerbaïdjan, dans la ligue C. Victoire facile pour les Slovaques (2-0), grâce à des réalisations d’Ondrej Duda (23e, sur penalty) et de Tomas Suslov (26e).

La suite après cette publicité

Toujours en ligue C, l’Irlande du Nord se déplaçait en Bulgarie. Kiril Despodov (40e) a permis aux Bulgares de décrocher leur premier succès dans la compétition (1-0). Enfin, dans la ligue D de cette Ligue des Nations, Gibraltar se mesurait au Liechtenstein, dans un match opposant la 198e et la 199e nation du classement FIFA. Si Liam Walker (8e) a rapidement ouvert le score, Ferhat Saglam (53e) a remis les deux équipes à égalité, au retour des vestiaires. Aron Sele pensait donner la victoire au Liechtenstein dans les dernières minutes du match, mais son but a été annulé par la VAR. Gibraltar espérait décrocher son premier succès en match officiel depuis 2020, grâce à James Scanlon (90e+7). Mais le Liechtenstein a arraché le nul, grâce à un pénalty de Nicolas Hasler (90e+14), dans les tout derniers instants du match.

Les résultats du multiplex de 18h :