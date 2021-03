Inter : Antonio Conte évoque la course au titre

Avant d'affronter Parme pour le compte de la 25e journée de Serie A, le coach de l'Inter Milan Antonio Conte était présent en conférence de presse. Ce dernier qui dirige l'actuel leader de Serie A a évoqué la course au titre alors qu'il reste 14 rencontres à disputer. Avec 4 points d'avance sur l'AC Milan, 7 sur la Juventus, 10 sur l'Atalanta et 12 sur l'AS Roma, les Nerazzuri sont actuellement en position de force. Cependant, Antonio Conte attend plus de ses hommes : «nous devons être plus mauvais et déterminés parce que nous nous créons tellement d'opportunités. Non seulement les attaquants doivent être plus précis, mais aussi les autres, car nous arrivons en position de tir avec beaucoup d'hommes, des milieux de terrain centraux aux pistons. Nous créons beaucoup et nous devons être plus cyniques.»

Il a aussi évoqué la concurrence et le fait que la dernière ligne droite va devenir de plus en plus compliquée pour les équipes de tête. Il attend une concentration extrême. «Dans le championnat italien, ne pas laisser de points est difficile, car chaque match cache des difficultés. Nous devrons maintenir un bon rythme d'ici la fin, mais il est inévitable que, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 mai, chaque match sera une finale pour nous. Plus le championnat est proche de la conclusion, plus d'autres facteurs externes entrent en jeu, je veux dire des facteurs psychologiques, liés à la mentalité. Nous avons fait un pas en avant, mais il doit être totalitaire» a lâché Antonio Conte. La course au titre est lancée.