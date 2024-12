Angers - OL : Florent Hanin reconnaît la supériorité lyonnaise

Interrogé sur DAZN après la défaite de son équipe contre Lyon (0-3), Florent Hanin n’a pas cherché des excuses et a reconnu le talent et la domination des troupes de Pierre Sage ce samedi soir, sur la pelouse du satde Raymond-Kopa, lors de la 14ème journée de Ligue 1 :

«Lyon a été plus fort que nous sur ce match. On le savait dès le début du match. On a essayé de jouer notre jeu. On a essayé de relancer et de se créer des occasions. On prend un but sur une erreur de marquage, ça fait mal à la tête. On se dit qu’on va revenir mais il y a eu le 2ème où on relance plein axe. On essaye de pousser mais Mikautadze joue bien le coup et il met un beau but. C’est difficile à expliquer, on a voulu être acteur cette fois-ci. On a mis les coups quand on devrait mais on s’est dit, on n’est pas favoris, même si on est chez nous, il y avait beaucoup de supporters de Lyon. On voulait jouer notre chance à fond. On a bien commencé, on a été actifs, on a essayé de les presser haut. La première mi-temps est pas mal mais on prend ce but»