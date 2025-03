N2 : Bordeaux perd encore et dit quasiment adieu à la montée

Il fallait absolument se relancer et l’erreur n’était plus permise. Après avoir concédé 3 défaites de suite en championnat, les Girondins ont clairement perdu la tête du classement de National 2 et voient Saint-Malo s’envoler doucement vers la montée. Il fallait donc impérativement s’imposer ce samedi face à Avranches pour relancer la machine.

Pour l’occasion, Bruno Irles décidait de miser sur Andy Carroll, de retour dans le onze titulaire après une blessure musculaire. Mais l’Anglais n’a pas pu empêcher la nouvelle défaite cruelle de son équipe. Les Girondins se sont inclinés 3-2 au bout du temps additionnel. Comme lors de la dernière journée, Bordeaux a encaissé un penalty en fin de match (3-2).