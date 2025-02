PSG : le conseil de Luis Enrique qui a marqué Désiré Doué

Après des débuts balbutiants, Désiré Doué (19 ans) est en train de prendre une ampleur nouvelle sur le terrain depuis le début de l’hiver. L’ancien Rennais, parfois aligné au milieu, parfois sur un côté de l’attaque, ou plus rarement dans l’axe, cumule désormais 5 buts et 9 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues. Il est en train de justifier les 50 M€ investis sur lui au mercato d’été.

Luis Enrique a réalisé un gros travail à l’entraînement pour qu’il s’adapte à son projet de jeu. «Si j’avais un conseil à retenir de Luis Enrique ? C’est grandir le terrain!, s’amuse le joueur de 19 ans à Téléfoot. Ça, c’est son expression! Parce que, quand je suis arrivé, j’allais trop souvent vers le ballon. Et il me disait tout le temps des "Grandis le terrain! Grandis le terrain!" Et ça m’a marqué.»

