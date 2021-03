CdM 2022 (Q) : le Japon pulvérise la Mongolie 14-0 !

Les qualifications de la Coupe du monde offrent parfois des scores-fleuves, notamment dans la zone Asie où les écarts sont importants. Il y a un peu plus d'un an, l'Iran avait donné une leçon au Cambodge en s'imposant 14-0. Le Japon vient de faire de même contre la Mongolie avec une démonstration 14-0. Le joueur de Liverpool Takumi Minaminio a ouvert le score dans cette partie (13e) avant que Yuya Osako double la mise (23e). Le joueur de Francfort Daichi Kamada a inscrit le troisième (26e) avant que Hidemasa Morita aggrave la marque (33e). Finalement, le Japon menait 5-0 à la pause suite à un but contre son camp de Khash-Erdene Tuya (39e).

En seconde période, on aurait imaginé que le Japon allait lever le pied, mais pas du tout. Yuya Osako s'est offert un triplé avec deux nouveaux buts (55e et 90e +2), Sho Inagaki a vu double (68e et 90e +3) tout comme Junya Ito (73e et 79e) et Kyogo Furuhashi (78e et 87e). Le buteur du Partizan Belgrade Takuma Asano a aussi marqué son but en fin de match (90e +1). Avec cette large victoire, le Japon domine son groupe de qualification avec 15 points sur 15 possibles et devance le Tadjikistan de 5 unités.