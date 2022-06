Le RC Lens présente son nouveau maillot domicile 2022-2023

Alors qu'une nouvelle saison excitante se profile pour le RC Lens en Ligue 1, PUMA a présenté le nouveau maillot domicile qui sera porté par les Sang et Or en 2022-2023.

Reconquérir l'Europe. Tel sera l'objectif du RC Lens à l'aube de la nouvelle saison 2022-2023 de Ligue 1. Car la frustration a de quoi être grande dans le nord de la France, tant les Sang et Or ont régalé leurs supporters en championnat, où ils ont échoué aux portes du wagon européen. Mais les partenaires de Seko Fofana, Jonathan Clauss (deux éléments qui pourraient d'ailleurs quitter le club cet été), Patrick Berg ou encore de Kévin Danso ont bien l'intention de ramener le bonheur procuré par la Coupe d'Europe du côté du Stade Bollaert-Delelis.

Ils tenteront en tout cas de le faire avec de nouveaux maillots tout frais que PUMA vient de révéler ce vendredi. « Le Racing Club de Lens est bercé par une région avec une identité très forte, qu’il porte avec fierté et honneur. Pour la deuxième année consécutive, PUMA relève le défi de s'imprégner de la région lensoise et son histoire pour proposer des tenues qui portent cet héritage local », explique le communiqué commun des deux entités pour présenter la nouvelle création de la firme allemande.

Un maillot "coupé" en trois

Pour cette tunique domicile, il n'était évidemment pas question de toucher aux couleurs traditionnels que chérissent tant les supporters lensois, à savoir le rouge sang et le jaune or. La face avant de ce nouveau kit se décompose en fait en trois parties bien distinctes.

La face supérieure, couvrant les deux bras, passant par le col au centre mais s'arrêtant juste au-dessus de la poitrine, est remplie d'un rouge sang. Juste en dessous, le logo de l'équipementier allemand est brodé en rouge, à l'opposé de l'écusson ru RCL, le tout sur une partie dorée.

Un rappel à l'histoire du RCL

Enfin, la troisième et dernière partie se distingue par des rayures verticales rouges partant elles-mêmes d'une épaisse bande horizontale de la même couleur. À noter la présence d'un liseré noir au niveau des manches mais aussi du col, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Le design de cette dernière création puise son inspiration dans la tunique du club lensois portée lors de la saison 1984-1985. « Un bond de 40 ans en arrière pour une tunique intemporelle dans ses codes et résolument actuelle dans sa conception », précisent Lens et PUMA.

Pas de risque pour PUMA

Le sponsor maillot des hommes de Franck Haise, qui a été récompensé de son très gros travail d'une prolongation de contrat, Auchan, est lui présent en plein cœur de cette tunique, au sein de la troisième partie, en blanc. Le groupe de grande distribution (Auchan Retail France) est présent aux côtés des Nordistes depuis 2016-2017. Le montant que l'entreprise française rapporte à Lens n'est pas connu.

Celui du bail « longue durée » liant le club artésien à PUMA non plus, d'ailleurs. Pour rappel, la marque au félin avait pris le relais l'été dernier, derrière Macron, après trois années de collaboration entre les Sang et Or et l'équipementier italien. Enfin, en ce qui concerne les caractéristiques techniques de ce maillot en polyester recyclé, toujours dans l'optique éco-responsable de PUMA, il est composé de « la technologie dryCELL qui régule la température du corps », alors que « la construction en mesh optimise le confort et la respirabilité. »

