Nantes-Olympiakos : les compositions officielles

Pour la première fois depuis 2004, le FC Nantes retrouve l'Europe. Ce jeudi soir, c'est l'Olympiakos Le Pirée qui se déplace à la Beaujoire à l'occasion de la première journée de la Ligue Europa (un match à suivre en direct sur notre site). Treizièmes de Ligue 1 avec une seule victoire en six matches, les Canaris ont été versés dans le groupe G en compagnie des Allemands de Fribourg, des Azerbaïdjanais de Qarabagh et donc de l'Olympiakos, deuxième de son championnat après trois journées. Les Grecs, qui viennent de remporter leur 47e titre de champion et le troisième d'affilée, sont eux des véritables habitués de la scène continentale.

La suite après cette publicité

Pour ce retour en Europe, Antoine Kombouaré change d'organisation et délaisse le système à cinq pour un 4-2-3-1. Merlin fait son retour à gauche de la défense alors que Ganago est titularisé sur le côté gauche de l'attaque. Blas évoluera en soutien de Mostafa Mohamed et pour le reste c'est du classique. Côté Olympiakos, c'est un schéma à trois défenseurs qui a été privilégié par Carlos Corberan avec notamment Manolas et l'ancien Stéphanois Cissé derrière. Devant, on retrouve une vieille connaissance de la Ligue 1 et de Bordeaux avec Hwang Ui-Jo.

Les compositions officielles :

Nantes : Lafont – Appiah, Girotto, Pallois, Merlin – Moutoussamy, Chrivella – Guessand, Blas, Ganago – Mostafa Mohamed.

Olympiakos : Vaclik – Manolas, Retsos, Cissé – Avila, Kunde, Bouchalakis, Reabciuk – Pep Biel, Hwang Ui-Jo, Masouras.