Vidéo : Luka Modric fou de joie dans les vestiaires après l'exploit du Real Madrid !

La suite après cette publicité

Karim Benzema a illuminé la rencontre de son talent. Auteur d'un triplé permettant au Real Madrid d'éliminer le PSG (3-1), KB9 a été le héros de cette soirée historique. Mais le Français a été bien aidé par le Ballon d'Or 2018, Luka Modric.

Dans un rôle de sentinelle, le milieu de 36 ans a été au four et au moulin en seconde période. Le Croate a sonné la révolte en faisant preuve d'agressivité, de combativité et en montrant l'exemple aux siens. Difficile pour lui de contenir sa joie dans les vestiaires, où il a tenu à saluer un à un ses coéquipiers.