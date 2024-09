Uruguay : Luis Suarez prend sa retraite internationale

Après l’Argentin Angel Di Maria, un nouveau monstre du football sud-américain a décidé de prendre sa retraite internationale. Le suspens était presque inexistant quand la fédération uruguayenne avait annoncé que Luis Suarez allait donner une conférence de presse au stade du Centenaire ce lundi soir en Uruguay. À 37 ans et après 142 sélections (68 buts) avec la Celeste, El Pistolero a confirmé que la rencontre face au Paraguay (comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026) programmée vendredi prochain sera sa dernière sous le maillot des doubles champions du monde.

La suite après cette publicité

« Je voulais que vous l’entendiez de ma bouche, c’est pour cela que la conférence de presse a eu lieu. Comprenez que vendredi… C’est difficile pour moi de le dire, ce sera le dernier match avec l’équipe nationale de mon pays. J’y ai pensé. C’est le bon moment, c’est très difficile. Je peux jouer mon dernier match avec l’équipe nationale en toute sérénité, je vais le jouer avec le même enthousiasme que lors de mon premier match en 2007. On m’a toujours appris à me donner à fond pour mon équipe nationale. Jusqu’à vendredi, j’ai tout donné, je n’ai rien à me reprocher à aucun moment. Je tiens à remercier les supporters, qui m’ont envoyé des messages très encourageants », a-t-il confié.