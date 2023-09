France-Irlande : les compositions probables

La suite après cette publicité

Nouvelle saison pour l’équipe de France de Didier Deschamps. Pas le temps de signer une rentrée en douceur pour les vice-champions du monde qui reprennent avec la cinquième journée des éliminatoires pour l’Euro 2024 synonyme de début des matches retours. Et ce soir, c’est l’Irlande qui se présentera face aux Bleus au Parc des Princes.

Relogés temporairement dans le stade du Paris Saint-Germain en raison du coup d’envoi du mondial de rugby demain entre la France et la Nouvelle-Zélande au Stade de France, les partenaires de Kylian Mbappé peuvent faire un grand pas vers l’Allemagne en cas de succès. Leader du groupe B avec 12 points en quatre rencontres, la France peut mettre le rival irlandais hors-jeu.

DD sort la grosse équipe

Sans surprise, Deschamps devrait donc sortir la grosse armada. Mike Maignan gardera les cages avec, devant lui, une défense à quatre composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano et des frères Hernandez, Lucas et Théo. Au milieu, pas de changements non plus avec Adrien Rabiot, Aurélien Tchaouméni et Antoine Griezmann. Enfin, Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé devraient animer l’attaque tricolore.

De leur côté, les Irlandais n’auront pas le droit à l’erreur. Troisièmes de la poule B avec 3 unités, les partenaires d’Evan Ferguson (blessé et absent) doivent tenter un coup pour rester en vie. Ils devraient nous proposer un 3-5-2 avec Bazunu au but, Egan, Duffy et O’Shea en défense. Le milieu devrait être très fourni : Collins, Molumby, Cullen, Knight et Stevens. Enfin, Ogbene et Idah se chargeront de trouver la faille devant.