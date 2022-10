Michael Carrick nouveau coach de Middlesbrough

Actuellement 21e de Championship après 16 journées, Middlesbrough pointe à une dangereuse place de premier relégable. Une situation compliquée qui a coûté le poste du précédent coach Chris Wilder. A la recherche d'un successeur, "Boro" a décidé de miser sur une ancienne gloire de Manchester United : Michael Carrick. Adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer chez les Red Devils après sa carrière de joueur, il a occupé le poste d'intérimaire après le licenciement du norvégien du 21 novembre au 3 décembre 2021.

Libre, il rejoint donc Middlesbrough pour sa première vraie expérience en tant que numéro un avec l'objectif de maintenir sa nouvelle équipe. «Je suis vraiment excité d'être ici et de faire partie d'un club avec une histoire et une tradition aussi profondes. Middlesbrough a été le premier club professionnel pour lequel j'ai joué à l'âge de neuf ans, c'est donc un sentiment très spécial d'être de retour ici en tant qu'entraîneur-chef» a lâché le principal intéressé.

