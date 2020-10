Et revoilà Colin Kazim-Richards !

Derby County vient d'annoncer la signature Colin Kazim-Richards (34 ans). Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Mexique, à Pachuca, l'international turc (37 sélections), qui a déjà joué à Fenerbahçe, Toulouse, Galatasaray, au Corinthians ou encore à l'Olympiakos et Coritiba, s'est engagé pour un an avec l'actuel 20e de Championship.

La suite après cette publicité

«Colin a une sacrée dose d'expérience après avoir joué dans plusieurs pays dans le monde et nous offre une autre option pour le rôle d'attaquant de pointe. Il s'est entraîné avec nous récemment et cela nous a donné l'opportunité de voir son niveau de forme et s'il pouvait s'intégrer dans notre équipe», a confié le manager Philipp Cocu.