Foot Mercato franchit le cap de 1,5 million d'abonnés sur Instagram !

L'équipe de Foot Mercato a le plaisir d'annoncer que le cap des 1,5 million d'abonnés sur Instagram a été franchi ! Nous vous remercions pour votre fidélité et pour votre mobilisation sur les nombreuses publications du compte Instagram de FM. Photos insolites et drôles, buts et actions spectaculaires, couvertures de matchs, infos exclusives et officialisations de transferts sont au rendez-vous chaque jour.

La suite après cette publicité

Nous invitons tous les fans de Foot Mercato à rejoindre la communauté d'abonnés sur les différents réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, YouTube (Foot Mercato et Foot Mercato Shorts), TikTok et Snapchat (JT Foot Mercato, Players et Tops et Flops).