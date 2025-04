OL : Corentin Tolisso est cash sur son expulsion controversée

L’Olympique Lyonnais a vécu le meilleur et le pire hier soir à Old Trafford. Menés au score, les Gones ont renversé les Mancuniens et ont pris l’avantage au tableau d’affichage (2-4). Mais finalement, les Red Devils se sont imposés 5 à 4 (7-6 aux scores cumulés) chez eux. Le tournant de la rencontre a peut-être été la sortie de Corentin Tolisso, expulsé alors qu’il réalisait un bon match.

Questionné sur le sujet en zone mixte, le milieu de terrain lyonnais a été clair : « ce rouge est-il mérité ou pas ? Je ne sais pas. Je n’ai pas revu les images. Je ne pourrais pas vous dire. Pour moi, c’est léger. Parce que de ce que je ressens, il vient dans ma course. Il me touche. Je ne peux pas l’éviter. Mais après, les gars n’ont rien lâché. Ils ont réussi à mettre ces deux buts. C’est ça qui est vraiment très frustrant. C’est qu’en gagnant 4-2 à 10 minutes de la fin à l’extérieur, prendre ces trois buts, ça fait vraiment mal.» Il faudra pourtant vite digérer car le derby face aux Verts arrive dimanche.