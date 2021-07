Nike dévoile la Tiempo Legend 9

Alors que les plus grandes stars équipées par Nike sont actuellement en train de disputer l'Euro ou la Copa America, la marque à la virgule présente la toute nouvelle génération de son silo Tiempo. Entre tradition et modernité avec un tout nouveau design, la Tiempo Legend 9 qui était impatiemment attendue depuis des mois ne devrait pas décevoir les amoureux de la paire.

Un peu plus de deux ans après la sortie de la Tiempo Legend 8 qui a été mise en avant par Virgil Van Dijk ou encore Raphaël Varane et Sergio Ramos avant qu'ils ne quittent Nike, la neuvième génération de la Tiempo Legend voit donc le jour. L'histoire du silo Tiempo a débuté en 1983 avant que son exposition grandisse lors de la Coupe du monde 1994 remportée par le grand Brésil. En 2005, Nike a créé la Tiempo Legend alors que Ronaldinho était au sommet de son art. La paire de R10 avait la particularité d'avoir conservé les caractéristiques principales du modèle qui s'était fait connaître au mondial américain en mettant le fameux cuir de kangourou en avant.

16 ans plus tard, celui qui est désormais communément appelé le silo des défenseurs a bien évolué mais l'ADN des premières Tiempo est toujours présent. Si la Tiempo est la paire de Nike ayant connu le plus de succès sur le long terme, c'est grâce au confort et au contrôle du ballon qu'elle offre et c'est une nouvelle fois sur ce point que compte capitaliser l'équipementier américain avec le retour du légendaire cuir de kangourou confirmé par SoccerBible alors que Nike n'a pas encore communiqué sur la paire de manière officielle.

Les nouveautés technologiques viennent principalement du poids de la paire, qui a perdu environ 20 grammes par rapport à la Tiempo Legend 8 et qui s'approche de la barre symbolique des 200g. Cette légèreté est rendue possible grâce à la nouvelle tige qui est bien plus fine et classique que celle de la version précédente où l'on trouvait la technologie ACC qui offrait un meilleur contrôle du ballon. Cette fois, ce sont des inserts en mousse qui sont placés à des endroits clés où le pied et le ballon se rencontrent à chaque touche de balle.

L'autre grande nouveauté vient de la semelle qui a été redessinée et optimisée pour la force et la traction en s'adaptant au football moderne où la légèreté est obligatoire pour lutter contre la vitesse des meilleurs joueurs du monde. SoccerBible nous informe d'ailleurs que Phil Foden, Joshua Kimmich et les stars du football féminin que sont Lucy Bronze et Rose Lavelle auraient fait partie intégrante du développement de cette paire. Ce qui est une nouvelle preuve que la Tiempo n'est pas qu'une chaussure faite pour les défenseurs.

Enfin, côté coloris, cette nouvelle Tiempo s'inscrit dans la lignée des dernières avec un côté tape à l'œil assez frappant avec une tige enveloppée d'un blanc éclatant et des virgules grises entourées d'un jaune électrique. La nouvelle semelle a également eu droit à un relooking avec un mélange de rose et d'orange de toute beauté. Selon FootyHeadlines, cette paire ferait partie du pack dédié aux Jeux Olympiques, ce qui veut aussi dire que l'on devrait rapidement retrouver la Mercurial et la Phantom GT dans de nouvelles couleurs.

Crédits photos : @SoccerBible