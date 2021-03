Les maillots rétro de la marque Copa

Fondée en 1998, la marque néerlandaise Copa est spécialisée dans les articles de football « rétro » et notamment les maillots de clubs et nations qui permettent aux supporters les plus anciens de se remémorer des souvenirs et aux plus jeunes d'en apprendre plus sur leur équipe fétiche ! Dans cet article, nous allons vous présenter ces maillots Copa vintage.

La suite après cette publicité

L'équipe de France en 1971

En 1971, l'équipe de France joue les éliminatoires du championnat d'Europe 1972 qui se déroulera en Belgique. Malheureusement, la France ne se qualifie pas et connaît un nouvel échec après celui de la Coupe du Monde 1970. Cette tunique a notamment été portée par Hervé Revelli, légende de l'AS Saint-Etienne et troisième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France avec 216 buts. Si ce maillot peut rappeler de mauvais souvenirs à ceux qui ont connu cette période compliquée pour l'équipe de France, il permet justement de ne pas oublier les désillusions par lesquelles les français sont passés avant de connaître la génération Platini !

On retrouve un maillot tout bleu avec évidemment le coq qui est lui brodé en doré. Au niveau des manches et du col, on retrouve des bandes superposées aux couleurs du drapeau français. Ce maillot rétro de l'équipe de France est fabriqué en Europe, il est conçu en coton et en polyester. Il est lavable à la machine et emballé dans un coffret cadeau.

Le maillot extérieur de la Juventus en 1986-1987

La Vieille Dame marque les années 80' sous l'impulsion de Michel Platini qui remporte trois ballons d'or consécutifs entre 1983 et 1985. En 1985, il aide d'ailleurs les Turinois à remporter leur première Ligue des Champions (autrefois appelée Coupe d'Europe des Clubs Champions) face à Liverpool dans une soirée dramatique où de nombreux supporters ont perdu la vie dans le stade de Heysel. La saison 86-87, c'est la dernière de Michel Platini qui prend sa retraite sportive. Ce maillot rétro est donc l'un des derniers portés par l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport.

Sur ce maillot extérieur noir, on retrouve le sponsor maillot de l'époque « Ariston » floqué en blanc. On retrouve d'ailleurs cette touche de blanc au niveau du col et des manches. Le logo est aux couleurs du drapeau italien et au-dessus, on retrouve deux étoiles qui font référence aux plus de 20 championnats d'Italie remportés (précisément 22 en 1987). Aujourd'hui, il y a par exemple trois étoiles sur les maillots de la Juve qui a remporté 36 Serie A. Ce maillot est conçu comme de la même manière que celui de l'équipe de France.

Le maillot du Barça pour la saison 1980-1981

La saison 1980-1981 du FC Barcelone est très particulière. Quelques années après le départ de Johan Cruyff, le club lutte pour le titre en Liga avec l'Atletico Madrid mais la vedette du club, Quini, est enlevée et détenue pendant 25 jours à Saragosse. Cet évènement fera perdre la Liga au Barça qui réussira à rattraper le coup en remportant la Coupe du Roi face à Gijón, 3-1, grâce à un double de Quini.

On retrouve donc un maillot très classique du FC Barcelone avec les bandes verticales rouges et bleues, le logo du club et un col polo. Tout comme le maillot des Bleus et de la Juve, il est fabriqué en polyester et en coton. Il est également emballé dans un coffret cadeau.

Le maillot des Pays-Bas en 1983

Après des années à lutter avec les meilleures sélections du monde pour remporter un titre, les Hollandais vivent quelques années compliquées suite à la retraite internationale de Johan Cruyff. En 1983, ils luttent avec l'Espagne lors des qualifications pour le Championnat d'Europe 1984 et contre toute attente, ils sont éliminés lors de la dernière journée à cause de la victoire des Espagnols 12-1 face à Malte alors qu'ils avaient besoin de l'emporter par 11 buts d'écart pour partir à l'Euro. Ce maillot est sans doute un mauvais souvenir pour les Hollandais qui reviendront sur le devant de la scène quelques années plus tard avec la génération Gullit-Van Basten.

Ce superbe maillot est composé avec les mêmes matériaux que les maillots précédents. Il est évidemment orange. On retrouve également quelques fines lignes noires verticales et le col polo de l'époque. On retrouve également du noir au niveau du bout des manches et sur le logo où l'on retrouve l'inscription « KNVB » signifiant « Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond » qui se traduit par « Fédération Royale Néerlandaise de Football ».

Tous ces maillots rétro de la marque Copa sont disponibles sur Foot.fr au prix de 59.95€. Vous pouvez également retrouver les maillots vintage du Milan AC, de l'Italie, de la Croatie, de l'Atletico Madrid ou encore du Portugal !