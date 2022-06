LOSC : le poste d'Olivier Létang ne tient plus qu'à un fil !

Si la saison 2020-21 avait tout du conte de fées avec un titre de champion de France à la clé, la saison qui vient de s'achever sur une triste 10e place au classement de Ligue 1 laisse déjà un goût amer aux supporters du club nordiste malgré un beau 1/8e de finale de Ligue des Champions perdu face à Chelsea. Ce n'est clairement pas ce que c'était fixé comme objectif Merlyn Partners, le fonds d’investissement luxembourgeois qui a repris le club à la fin de l’année 2020.

Sportivement et en coulisses aussi rien ne s'est passé comme prévu. Entre les résultats décevants, les frasques et la longue suspension de Sylvain Armand, le coordinateur sportif, les décisions (notamment sur le mercato) pas toujours comprises d'Olivier Létang au sein du club nordiste, les récentes prises de bec entre ce dernier et l'ancien coach du club Christophe Galtier par média interposé, le coup de poker raté d'Hatem Ben Arfa qui a eu une altercation avec Jocelyn Gourvennec, les dysfonctionnements ont été nombreux et le malheureux coach du LOSC a dû composer avec tout ce joyeux bazar.

Olivier Letang sur la sellette

Aujourd'hui, l'actuel président du LOSC est de plus en plus isolé au sein du club, et ne parle même plus à certains salariés. C'est semble-t-il lui qui pourrait servir de fusible d'autant que selon nos informations, son poste étant plus que jamais menacé, même s'il ne laisse rien transparaitre. Un récent audit au sein du club mené par Alessandro Barnaba, associé de Maarten Petermann et membre de Merlyn Partners, a d'ailleurs confirmé la tendance d'un "problème Letang" au sein du club. Par ailleurs, certains agents nous ont d'ailleurs confié que le président du LOSC filtrait ses appels et ne répondait plus qu'à une poignée d'entre eux, lui qui d'habitude est sur tous les fronts en début de mercato estival.

Entre grande lessive estivale (plusieurs cadres pourraient être sacrifiés pour renflouer les caisses), rumeurs de rachat du club qui circulent en coulisses et une équipe à rebâtir, les chantiers du LOSC sont énormes et nombreux. Merlyn Partners va donc devoir rapidement trancher et prendre de sacrées décisions. Reste donc à savoir qui pilotera le club dans les prochaines semaines et qui sera sur le banc lillois la saison prochaine. L'audit mené par Barnaba a d'ailleurs indiqué qu'il n'y avait aucun problème avec Jocelyn Gourvennec et qu'il avait l'appui des cadres de l'équipe. Lille bientot sans président mais toujours avec son coach actuel ? Réponse sans doute dans les prochains jours.