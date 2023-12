Les détails glaçants du procureur de la République de Nantes sur l’auteur de l’agression mortelle du supporter nantais

Samedi soir, Nantes et la Ligue 1 ont été endeuillés. En marge du match entre le FCN et Nice à la Beaujoire (1-0), un supporter des Canaris est décédé, victime de coups portés à l’arme blanche par un chauffeur VTC qui transportait des fans de l’OGC Nice. Si les autorités ont déjà fait savoir que le drame s’est produit lorsqu’un convoi de véhicules VTC (dans lesquels se trouvaient des supporters niçois) a été pris à partir des supporters nantais, le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul, a donné ce lundi soir une conférence de presse en donnant plus de précisions sur l’agression et le principal suspect. Ce dernier fait d’ailleurs l’objet d’une enquête pour chef d’homicide volontaire, extorsion avec arme, et altération, destruction de preuve, afin de faire obstacle à la manifestation de la vérité.

« Les investigations ont permis de retrouver la trace des trois supporters de l’OGC Nice qui se trouvaient dans son véhicule, ils étaient retournés à leur hôtel. (…) Ils décrivent la scène et précisent qu’à la suite des faits, le chauffeur a pris à leur demande la direction de leur hôtel. Il leur a indiqué qu’il avait touché avec une arme blanche l’un des supporters nantais. Il n’a pas dit que c’est lui qui était en possession de ce couteau, mais quand son véhicule a été pris à partie, il est parvenu à s’emparer du couteau d’un supporter nantais et aurait fait des coups circulaires avec. Pas impossible qu’il ait pu blesser un supporter avec cette manœuvre. Aussi, peu avant l’arrivée à leur hôtel, le chauffeur leur a demandé de lui verser plusieurs centaines d’euros pour faire face aux dégâts sur son véhicule. (…) Lors de la perquisition, on retrouve la carte mémoire avec les images qui nous intéressaient. Elles donnent une description assez précise de la scène. Cela permet de mettre en évidence les coups portés, semble-t-il avec une matraque télescopique par le conducteur de ce deuxième VTC. Ces images permettent de déterminer, alors que le véhicule VTC est pris à partie, que le chauffeur brandit une arme blanche. Il aurait repoussé l’agresseur, serait tombé au sol. Alors au sol, il aurait porté un premier coup de couteau. Ce supporter se serait relevé, aurait tenté de fuir et aurait été atteint d’un deuxième coup de couteau. (…) L’auteur principal, chauffeur VTC, âgé de 35 ans, a quatre mentions à son casier, notamment pour trafic de stupéfiants. Il a été condamné à de l’emprisonnement ferme pour trafic de stups », relaie Ouest France.