Amical : le RC Lens s'offre un succès de prestige face à l'Inter

Pour son cinquième match de préparation, le Racing Club de Lens faisait son retour dans son antre bouillant de Bollært pour un match amical de prestige face à l'Inter Milan, vice-champion d'Italie en titre. Franck Haise alignait plusieurs de ses cadres, que ce soit Seko Fofana, Facundo Medina ou encore Florian Sotoca, tout comme son homologue et adversaire Simone Inzaghi, qui titularisait Stefan de Vrij, Nicolo Barella et Edin Dzeko.

Dans une rencontre très animée entre les deux formations par le jeu et l'ambiance, les Sang et Or s'imposaient en toute fin de match sur la plus petite des marges (1-0), et ce grâce à ses recrues estivales. Quelques minutes après un gros raté de Lautaro Martinez, Jimmy Cabot bottait le coup de pied de coin et trouvait Loïs Openda au premier poteau qui lobait un Alex Cordaz immobile (90e).