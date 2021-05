Nantes : l'immense coup de gueule de Waldemar Kita

Hier soir, une fois le maintien en Ligue 1 acquis par le FC Nantes, les salariés du club étaient réunis pour fêter la fin d’une saison très compliquée. Malheureusement, de nouveaux événements ont tout gâché. Deux agents proches de Waldemar Kita (Mogi Bayat et Bakari Sanogo) sont allés déterrer le cercueil du FC Kita, ce qui a provoqué le courroux de certains supporters venus agresser des salariés au stade. Un incident face auquel Kita a vivement réagi au micro de Télénantes.

« C’est des voyous. Ils ont débarqué quand le personnel était présent et content (de fêter le maintien). Ce n’est pas sérieux. Et vous me demandez une réaction sur ce qu’il s’est passé la semaine dernière (quand les supporters ont enterré le cercueil du FC Kita, ndlr) ? C’est un drame ce qu’il s’est passé. On enterre un mec vivant, toute une famille, tout un club ? La police, vous les journalistes, tout le monde est là et ne fait rien ? Vous attendez quoi ? Que quelqu’un meure ? C’est ce qui a failli se passer hier. Je suis parti à un quart d’heure près. Si j’étais resté là… Ils sont venus pour ça. La police, la mairie et le préfet, ils sont où ? Il y a la pauvre serveuse qui a peut-être failli se retrouver handicapée. C’est quoi ça ? Comment pouvez-vous faire des choses comme ça ? C’est un scandale ce qu’il se passe. J’ai dit au préfet, à la mairie et à la police : « de toute façon, tant qu’il n‘y aura pas de mort, personne ne bougera. Il faut qu’il y ait un mort. Je sais très bien comment ça se passe. Rien ne sera fait, comme d’habitude ! Par rapport au cercueil, est-ce que la mairie, le préfet ou la police ont dit quelque chose ? Rien ! Personne n’a bougé. Vous auriez été contents qu’on m’enterre ? Qu’on descende en deuxième division ? Ne me parlez pas de savoir si je dois ou pas rester. C’est un problème beaucoup plus grave que ça. Je vous le dis, je pense qu’on a évité la mort hier ».