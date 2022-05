Maroc : Amine Harit et Noussair Mazraoui heureux de leur retour en sélection

Au micro du média officiel de la FRMF, le nouveau latéral droit du Bayern Munich Noussair Mazraoui a exprimé sa joie de retrouver la sélection, qu'il n'avait plus connu depuis novembre 2020 : «c’est une sensation merveilleuse. C’est un retour aux sources pour moi, je suis de retour à la maison. C’est sensationnel de retrouver le Complexe Mohammed VI, les coéquipiers, les membres des différents staffs... Je tiens à exprimer mon affection aux supporters, je suis fier d’être marocain et de porter les couleurs de mon pays. Jouer pour le Maroc, c’est aussi jouer pour vous. Je suis très heureux d’être de retour.»

Même son de cloche du côté du milieu offensif de l'Olympique de Marseille Amine Harit, également de retour chez les Lions de l'Atlas après une absence d'un an et demi : « je suis très content, car être de retour pour porter le maillot de la sélection est très important pour moi, ça réjouit mes parents. Je demande à tous les supporters marocains de nous encourager car on aura besoin d’eux. (...) Nous sommes conscients que ce sera un match important. La Team USA possède une belle équipe avec de nombreux joueurs évoluant en Europe. Nous nous rendons là-bas pour prouver ce que nous valons et faire un bon match afin de préparer les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. »