FC Barcelone : Ansu Fati est en train de choquer tout le monde !

Avant Lamine Yamal, il n’y a pas si longtemps que ça d’ailleurs, il y avait un certain Ansu Fati. Après une explosion très précoce, l’ailier gauche n’a cependant jamais réussi à confirmer, pas aidé par les pépins physiques. La saison dernière, il avait même tenté de se relancer du côté de Brighton dans le cadre d’un prêt. Sans succès, puisqu’en Angleterre, il a terminé avec 4 buts et 1 passe décisive en 30 matches au compteur toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

De retour à Barcelone cet été, il a bien l’intention de s’imposer. «Je suis à 100 %. Je travaille dur parce que je pense qu’il y a toujours moyen de s’améliorer. Je passe beaucoup d’heures dans la salle de sport. Certaines personnes pensent qu’Ansu vit avec des blessures et, en fin de compte, j’ai passé deux ans sans blessure (…) Je suis un jeune joueur, je suis au club depuis de nombreuses années et pour moi, jouer au Barça est mon plus grand rêve», expliquait-il en juin.

À lire

FC Barcelone : la Lazio prépare une offensive pour Vitor Roque

Flick est impressionné

Seulement, il n’entrait pas dans les plans du Barça, qui souhaitait s’en séparer. Mais la donne est en train de changer. En début de mois, la presse catalane expliquait que le joueur pourrait avoir une nouvelle opportunité. Mundo Deportivo confirme ce dimanche, et va jusqu’à dire qu’Ansu Fati est en train d’impressionner tout le monde, dont Hansi Flick, le nouveau coach du Barcelonais.

La suite après cette publicité

L’attaquant est en train de suivre un plan de préparation physique spécifique qui est déjà en train de porter ses fruits. Et ça ne passe pas inaperçu auprès du coach allemand, qui compte donc pleinement sur lui pour la saison à venir. Si les blessures le laissent tranquille cette saison, Ansu Fati pourrait donc être un joli renfort inattendu pour les Catalans…