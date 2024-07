Le FC Barcelone change totalement ses plans pour Ansu Fati

Lamine Yamal est la tête d’affiche du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Seulement âgé de 16 ans, l’ailier droit met tout le monde d’accord après une belle saison en club et un Euro 2024 pour le moment satisfaisant. Une saison rêvée pour le jeune joueur formé à la Masia. Ce genre de trajectoire ascendante, Ansu Fati (21 ans) l’a bien connu. Débutant peu avant ses 17 ans et devenu international espagnol à 17 ans et 10 mois, le natif de Bissau avait connu des débuts éclatants lors de la saison 2019/2020 (8 buts et 1 passe décisive en 33 matches). Reparti très fort lors de l’exercice suivant, il a vite été envoyé à l’infirmerie suite à une déchirure du ménisque. Après deux saisons compliquées et un exercice 2022/2023 où il avait retrouvé du rythme sans convaincre qu’il pouvait être plus qu’un remplaçant (10 buts et 4 offrandes en 51 matches), Ansu Fati avait dû s’éloigner de la Catalogne.

Prêté du côté de Brighton & Hove Albion, Ansu Fati a plutôt bien débuté, mais a peu à peu disparu de la circulation, retombant aussi dans ses travers sur le plan physique (4 buts et 1 passe décisive en 30 matches). Un bilan peu flatteur pour le joueur qui ne revenait pas en position de force au FC Barcelone. Néanmoins ce dernier ne voulait pas abandonner et souhaitait avoir une nouvelle chance pour la saison 2024/2025. «Je suis à 100 %. Je travaille dur parce que je pense qu’il y a toujours moyen de s’améliorer. Je passe beaucoup d’heures dans la salle de sport. Certaines personnes pensent qu’Ansu vit avec des blessures et, en fin de compte, j’ai passé deux ans sans blessure (…) Je suis un jeune joueur, je suis au club depuis de nombreuses années et pour moi, jouer au Barça est mon plus grand rêve», expliquait-il d’ailleurs début juin dans un entretien pour Mundo Deportivo.

Ansu Fati a obtenu une nouvelle chance

Une position pas vraiment en adéquation avec ce que souhaitait le FC Barcelone. Le club catalan qui doit faire des économies sur le mercato a pour volonté depuis plusieurs semaines de le pousser vers le départ, que ce soit en prêt ou avec un transfert définitif. Pourtant la situation serait sur le point de changer. A en croire Mundo Deportivo, la motivation du joueur à réussir du côté de Barcelone pousserait le club catalan à changer de fusil d’épaule. Ainsi, les Blaugranas aimeraient lui donner la meilleure préparation physique possible pour qu’il puisse atteindre la plénitude de ses sensations physiques. Le média catalan rajoute aussi qu’une conversation entre Ansu Fati et Deco aurait changé les choses.

Parlant pendant près d’une heure, les deux hommes ont su trouver un terrain d’entente. Le directeur du sportif du FC Barcelone a ainsi confié à Ansu Fati qu’il comptait sur lui tout comme l’entraîneur Hans-Dieter Flick. Néanmoins, il l’a prévenu que la concurrence serait force et qu’il devra se battre dur pour espérer jouer. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Ansu Fati va donc rester une saison de plus au FC Barcelone et aura la possibilité de montrer qu’il peut définitivement s’imposer avec son club formateur. Si certains clubs vont tenter sa chance à l’image du Séville FC comme l’indique Sport, la position du joueur semble tenir et a même réussi à faire fléchir le FC Barcelone.