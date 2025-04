La Juventus a déjà trouvé le remplaçant de Randal Kolo Muani

La Kolo Muania n’a pas duré longtemps. Cet hiver, l’attaquant français a rejoint la Juventus pour retrouver régulièrement du temps de jeu après quelques mois difficiles au Paris Saint-Germain. Là-bas, RKM n’entrait plus vraiment dans les plans de Luis Enrique. Il a donc dit oui à la Vieille Dame et à Thiago Motta, qui le désirait ardemment. Un choix qui a été payant puisque l’ancien joueur du FC Nantes et de l’Eintracht Francfort a rapidement brillé avec 5 buts inscrits lors de ses 3 premières sorties sous le maillot bianconero. Rapidement, la presse italienne évoquait déjà la volonté de la Juve de conserver le Français une saison de plus en prêt avec une option d’achat obligatoire.

Mais tout a basculé en quelques semaines. Le départ de Thiago Motta a été le tournant. En effet, il a été démis de ses fonctions et remplacé par Igor Tudor, qui semble plus apprécier Dusan Vlahovic que le Parisien. Ce dernier a été sur le banc tout le match pour la première du coach croate face au Genoa. Puis, il est entré en jeu 22 minutes le week-end dernier face à l’AS Roma. Si tout est encore possible d’ici la fin de la saison, la tendance est en train de s’inverser. D’ailleurs, la Gazzetta dello Sport a révélé la semaine dernière qu’un nouveau prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus s’éloignait de plus en plus. Ses récentes prestations, jugées moins bonnes, ont notamment fait douter la Vieille Dame. De son côté, le joueur n’a pas encore fait son choix concernant son avenir.

Jonathan David plaît à la Juve

Mais il risque de devoir se pencher sur le sujet très vite. Ce mardi, le Corriere dello Sport confirme que les Turinois sont de moins en moins certains de vouloir garder l’international tricolore, qui est «en hibernation depuis 10 matches». Dans le même temps, la publication italienne annonce que les Piémontais sont déjà en train de chercher un nouveau numéro 9 pour la saison prochaine. Une information qui est tout sauf une bonne nouvelle pour RKM. Le média italien précise d’ailleurs que c’est en Ligue 1 que la Juve compte faire ses emplettes estivales. En effet, la Juventus apprécie beaucoup Jonathan David, qui est «plus qu’une idée». Le Canadien, qui est suivi depuis un petit moment, présentera l’avantage d’être libre en juin prochain.

Ce qui compte beaucoup aux yeux des Bianconeri, qui aimeraient le récupérer pour 0 euro. Enfin, pas totalement. Le CdS, qui précise qu’il y a eu des contacts entre le clan David et les dirigeants piémontais, assure que le buteur demande au moins 7 M€ de salaire par an ainsi que 10 M€ à la signature ainsi que 5 à 6 M€ de commissions pour ses représentants. Prête à faire un gros coup, la Juventus sait qu’elle doit composer avec la concurrence de clubs anglais ou du Bayern Munich. Mais à Turin, on estime que David en vaut le coup à ce prix. En effet, le club payerait bien plus cher s’il était encore sous contrat avec le LOSC. C’est justement ça qui fait pencher la Juve vers le joueur de 25 ans, tout en sachant qu’il faudrait négocier un nouveau prêt payant et lâcher au moins 50 M€ pour RKM. Le calcul est vite fait…