Celtic : énorme blessure pour l’ancien Rennais Jota

La carrière de Jota est en train de prendre une tournure inquiétante. Considéré comme l’un des plus grands cracks de sa génération au Benfica Lisbonne, l’ailier s’était révélé sous la tunique du Celtic Glasgow. Après un prêt fructueux en 2021-2022, le Portugais avait définitivement signé dans la capitale écossaise l’année suivante. Finalement, après une autre année réussie en Écosse, le natif de Lisbonne s’est envolé pour l’Arabie saoudite et Al-Ittihad contre 29 millions d’euros. Finalement, l’idylle n’a pas eu lieu dans le Golfe. Finalement, son aventure à Rennes en début de saison n’aura pas duré et, après dix matches et un but, Jota est retourné au Celtic.

Après des débuts encourageants pour son retour, l’ambidextre a finalement eu une autre mauvaise nouvelle qui a gâché ses plans. En effet, lors de la victoire des siens face à Dundee samedi dernier (5-0), l’attaquant de 26 ans est sorti sur blessure. Et selon les informations de Brendan Rodgers, son entraîneur, ce vendredi, cela ne sent pas bon pour Jota : «malheureusement, ce n’est pas une bonne nouvelle pour lui ni pour nous. Il n’y a pas eu de problème, mais quand il a passé le scanner, il semble qu’il sera probablement absent pendant six à neuf mois. Il s’est donc blessé au niveau du ligament croisé et a subi d’autres dommages. Il est assez optimiste et philosophe à ce sujet.»