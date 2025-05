Le projet intrigant de Xavier Niel avec Créteil-Lusitanos

C’est une annonce qui a eu l’effet d’une bombe (ou presque) dans le monde du football français. L’ambition et clivant milliardaire français Xavier Niel a décidé de racheter le club de l’US Créteil-Lusitanos, pensionnaire de National 2. Tout est parti d’un post sur X où un internaute, provoquant Xavier Niel, très actif sur les réseaux sociaux, l’interpellait pour lui proposer «de racheter l’US Créteil-Lusitanos». «Me chauffe pas», avait alors répondu le milliardaire. Et quelques mois plus tard, Xavier Niel est finalement allé au bout du défi.

Former le nouveau Mbappé

Dans la foulée de cet échange, l’actionnaire principal d’Iliad avait envoyé un message sur les réseaux au président de Créteil Bassam Al Homsi. Dans un entretien accordé au Parisien, l’actuel actionnaire du club s’est confié sur cette vente improbable. «C’est lui qui m’a contacté sur les réseaux sociaux en novembre. On a commencé à échanger et il était très motivé à l’idée de rejoindre l’aventure. Personnellement, je ne souhaitais pas particulièrement avoir un investisseur, le club se porte bien. Quand on arrive dans un club, il faut du temps pour mettre les choses en place et ça ne fait que trois ans. Au début, j’ai hésité, mais on a poursuivi les discussions et le projet était très intéressant», confiait-il. Mais le président val-de-marnais a bien embelli la réalité sur le contexte économique du club.

Ce rachat tombe en réalité à pic dans un contexte très tendu. Pour preuve, en janvier dernier, les joueurs, le staff et les salariés avaient décidé de se mettre en grève pour dénoncer « la gestion chaotique » de Bassam Al Homsi. Dans un communiqué, ils avaient dénoncé «une situation sans précédent » et expliquaient leur décision par « l’objectif d’alerter l’ensemble des suiveurs du club et le devoir de veiller à la pérennité de cette institution presque centenaire, d’une institution en voie d’extinction ». Quelques mois plus tôt, le club avait été sanctionné par la DNCG d’un encadrement de la masse salariale et se retrouvait donc sous la menace d’une rétrogradation administrative. Ce rachat devrait donc permettre de grandement soulager les finances du club et aider le controversé Bassam Al Homsi à redorer son image puisqu’il va rester actionnaire minoritaire du club.

Concurrencer les autres clubs franciliens

Mais, c’est désormais Xavier Niel qui va mettre en place son projet. « J’ai grandi ici et j’en suis fier. Je n’oublie pas d’où je viens. Aider les Béliers à aller le plus haut possible, c’est ma manière de rendre à cette ville un peu de ce qu’elle m’a donné. Kaaris a mis la lumière sur Sevran ; moi, je veux mettre la lumière sur Créteil. Le projet ? Investir dans l’avenir, avec la création et le développement d’un centre de formation ; professionnaliser le club, en renforçant ses moyens et en s’alliant à davantage de partenaires ; faire rayonner Créteil, en attirant un public plus large au stade et en modernisant l’image du club », expliquait-il dans le communiqué publié par le club.

Actuel 5e de sa poule de N2, l’US Créteil Lusitanos espère désormais se réveiller sportivement quasiment 10 ans après avoir quitté la Ligue 2. Et l’objectif est clairement affiché par le club, redevenir un club qui compte en Île-de-France au même titre que le Paris FC, le Red Star et même le PSG !«On a un stade magnifique (le stade Dominique-Duvauchelle), la ville est très investie dans la vie du club, il y a de belles choses à faire à Créteil. Le potentiel est énorme et le moment est venu de dire : "bingo, on va accélérer". J’ai dit à Xavier Niel que je mettrai tout ce dont il a besoin à son service et au service du club pour retrouver la Ligue 2 le plus rapidement possible», a lancé Bassam Al Homsi qui mise sur un centre de formation compétent pour atteindre cet objectif. «Oui, on veut créer un centre de formation. On compte aussi monter une section féminine parce que le football féminin prend de l’importance en France. On a quelques pistes ensemble, chaque chose en son temps. Mais effectivement, on veut créer un centre d’entraînement pour les jeunes parce qu’il y a beaucoup de talents à Créteil, certains champions comme Rabiot viennent d’ici. On est en Île-de-France, avec 12 millions d’habitants, il y a plusieurs Mbappé qu’il faut dénicher. Il faut leur donner une chance.» Reste à mettre tout ça en place, car il faut joindre le geste à la parole surtout après avoir connu un début de mandat mouvementé au sein du club…