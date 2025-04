Mercato PSG : la sortie cash de l’agent de Milan Skriniar sur Luis Enrique

L’histoire d’amour entre Milan Skriniar et le Paris Saint-Germain n’a jamais vraiment pris. Défenseur indestructible lorsqu’il évoluait à l’Inter, le Slovaque de 30 ans avait connu son premier gros pépin physique (problème de dos) une fois son départ des Nerazzurri acté. Un coup du sort ? Toujours est-il que le joueur n’est pas arrivé à Paris en patron. Alors que les observateurs se réjouissaient d’une telle prise de guerre (Skriniar est arrivé libre au PSG), l’ancien Interiste a rapidement été dans le dur dans la capitale française.

La suite après cette publicité

Jugé trop lent, même s’il n’évoluait certes pas au même poste qu’à l’Inter, Skriniar s’est rapidement installé dans le rôle de doublure, derrière le tandem Marquinhos-Hernandez. L’arrivée réussie de Willian Pacho l’été dernier n’a rien arrangé, tandis que Lucas Beraldo lui était également préféré. Face à cette impasse, le joueur a fini par plier bagage. Prêté cet hiver à Fenerbahçe, Skriniar revit sur les rives du Bosphore. Utilisé à 15 reprises (2 buts, 1 passe décisive), toutes compétitions confondues, l’ancien Nerazzurro a déjà fait savoir qu’il souhaitait rester en Turquie. Un désir que son représentant Martin Petras a réaffirmé.

La suite après cette publicité

Paris, c’est fini pour le clan Skriniar

« Je ne pense pas qu’il y ait un moyen de retourner à Paris, du moins pas avec cet entraîneur (Luis Enrique, ndlr). Dans son nouveau rôle, Skriniar est devenu l’un des leaders de l’équipe et a gagné l’amour et le respect de l’entraîneur José Mourinho et des fans. Il se sent très à l’aise en Turquie et surtout il met régulièrement en valeur son football. C’est aussi une grande victoire pour l’équipe », a-t-il déclaré dans des propos relayés par le média turc Fanatik, avant de confirmer que son poulain a de grandes chances d’être définitivement transféré au sein du club stambouliote.

« Il n’est pas surprenant que Fenerbahçe soit intéressé par ses services à l’avenir. Il semble qu’une telle coopération serait bénéfique pour les deux parties. C’est pour cette raison que ce sera un sujet de transfert brûlant cet été. Je ne vois pas de grande possibilité qu’il aille à Milan ou dans un autre club en Italie ». Et pour rappel, les derniers échos en provenance de Turquie indiquaient que Fenerbahçe était disposé à lever l’option d’achat négociée avec le Paris Saint-Germain. Une option d’achat liée au temps de jeu du Slovaque et dont le montant serait de 13 M€. L’avenir nous dira si Skriniar restera à Istanbul, mais il est certain qu’il ne rejouera plus au PSG tant que Luis Enrique en sera l’entraîneur…