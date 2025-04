FC Barcelone : un taulier est sous pression

C’est un des sujets un peu délicats côté Barça en ce moment. Que faire avec Gavi ? Depuis son retour de blessure à l’automne, l’Andalou peine à se faire une place importante dans l’équipe, lui qui faisait partie des indiscutables sous les ordres de Xavi. Mais pour l’instant, avec Hansi Flick, il est cantonné à un rôle de remplaçant. La concurrence assez rude à son poste dans l’effectif, ainsi que le fait qu’il n’ait pas de position fixe, n’aident clairement pas.

Pourtant, tous les médias catalans sont unanimes sur le fait que l’entraîneur allemand apprécie beaucoup le milieu de terrain. Il ferait même partie de ses joueurs préférés dans l’effectif, notamment à cause de sa motivation et son sérieux lors des séances d’entraînement. Ces derniers temps, il a d’ailleurs joué un peu plus régulièrement, ayant démarré 3 des 4 derniers matchs du Barça, contre Osasuna, Girona et le Betis, la blessure de Dani Olmo aidant. Des rencontres pendant lesquelles Gavi, sans être à son meilleur niveau, est peu à peu monté en puissance.

Gavi veut prouver

Et comme l’indique Sport, c’est lui qui devrait encore compléter le trio du milieu aux côtés de Pedri et de De Jong contre le Borussia Dortmund mercredi. L’international ibérique est très motivé et a envie de prouver qu’il a sa place. Il est aussi déterminé à faire taire les rumeurs qui évoquent déjà un possible départ, avec des rumeurs le liant au PSG qui sont sorties dans certains médias et qui sont selon lui totalement fausses.

Pour la presse catalane, ce match peut être un tournant dans la saison de Gavi. En cas de bonne prestation, les portes du onze devraient lui être ouvertes plus régulièrement. Mais dans le cas où ça se passe mal face à l’écurie allemande, le retour de Dani Olmo lui refermera sans aucun doute les portes du onze, alors que d’autres joueurs comme Fermin Lopez pourraient aussi avoir de nouvelles opportunités. Gavi est prévenu : le Barça aura besoin de sa qualité technique, sa hargne et son leadership mercredi, ou c’est lui qui en fera les frais…