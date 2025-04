FC Barcelone : la réponse brutale de Gavi à ses détracteurs

Demain soir, le Paris Saint-Germain va affronter Aston Villa en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. Avec tout ça, on en oublierait presque que le FC Barcelone va recevoir dans le même temps le Borussia Dortmund. Favoris, les Culés se méfient malgré tout des Marsupiaux comme l’a assuré Hans Dieter Flick en conférence de presse. Pour accompagner cet après-midi, le service de communication du FCB avait choisi d’envoyer Gavi face aux médias. Forcément, le milieu de terrain a été cuisiné par les journalistes, curieux d’en savoir plus sur son état de forme après sa longue blessure.

Une place à reprendre

«Je pense être à 100 % en forme depuis mon retour. Je me sens plus à l’aise sur certains matches que sur d’autres. Une fois dans l’équipe, on est calme et serein. Je pense que ça se voit sur le terrain. Rien n’a changé depuis avant la blessure. J’ai le même état d’esprit. Je suis calme et heureux d’être de retour après la blessure. C’est vrai que certains joueurs ne reviennent pas en pleine forme, mais je suis serein car je sais de quoi je suis capable.» Ensuite, l’international espagnol de 20 ans a parlé de sa relation avec son nouveau coach.

«Hansi et moi sommes très proches. Il comprend que je reviens d’une grave blessure. C’est difficile de revenir d’un an d’absence, mais pour moi, cette saison a été spectaculaire. Je suis très content avec lui. Flick me place à de nombreux postes, ce qui peut améliorer mon jeu. Ce sera très bénéfique pour moi à l’avenir. Plus je suis complet, mieux c’est. C’est ce que Flick fait avec moi (…) J’évolue à plusieurs postes au milieu de terrain. C’est une bonne chose. L’entraîneur me voit plutôt comme un milieu offensif, mais je peux jouer en double pivot ou en numéro 6. Plus je joue à différents postes, mieux c’est. Je peux jouer à n’importe quel poste au milieu de terrain.»

Gavi répond aux critiques

Pourtant, il n’est pas (encore) indiscutable dans l’esprit du technicien allemand, lui qui était une pièce essentielle de l’équipe de Xavi par le passé. Cette saison, Gavi a pris part à 29 rencontres toutes compétitions confondues, dont 15 dans la peau d’un titulaire (3 buts, 3 assists). Mais il monte petit à petit en puissance au Barça, où son avenir a fait parler ces derniers temps. Mais l’Espagnol a été très clair. « Évidemment, j’aimerais prendre ma retraite au Barça. On ne sait jamais, mais si ça ne tenait qu’à moi, je prendrais ma retraite ici, au Barça.» De quoi clore les rumeurs l’envoyant au PSG et ailleurs.

Il a d’ailleurs profité des micros tendus pour évoquer sa situation dans l’équipe cette saison. «C’est vrai que je ne joue pas un rôle très important, mais c’est normal car je reviens d’une longue blessure. Je suis très content de ma récupération.» Enfin, il a répondu à sa façon à ses détracteurs. Beaucoup de gens pensent que je ne sais pas jouer au football, et ils n’en ont absolument aucune pu… d’idée. C’est compréhensible. C’est le football, et chacun pense ce qu’il veut, c’est normal.» Le message est passé…