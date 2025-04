Le FC Barcelone déclare la guerre à la Liga

Affaire Dani Olmo, acte 47. Quelques heures à peine après l’annonce de la Liga visant à révoquer la dérogation que le club avait reçue du Conseil Supérieur des Sports, le FC Barcelone a envoyé une lettre à LaLiga exprimant «sa surprise et son indignation» face à la décision qui a été prise. Le Barça souligne dans son courrier le comportement inapproprié de LaLiga en rendant publics les détails des informations financières fournies par le club, ainsi qu’en annonçant publiquement les décisions de LaLiga contre eux, «ce qui constitue une violation flagrante des obligations de LaLiga envers l’un de ses membres, ainsi qu’une violation des budgets.»

Et les conséquences de cette guerre entre le club et la ligue ne se sont pas fait attendre. Le FC Barcelone a informé LaLiga, Las Palmas et le Celta Vigo qu’en raison des désaccords actuels et du comportement des instances dirigeantes de LaLiga, les Blaugranas se retirent du groupe de clubs membre de l’actuel Comité Exécutif de LaLiga. «Nous espérons que cet avis nous sera transmis afin que nous puissions répondre de manière appropriée aux fausses déclarations contenues dans cette communication, et nous espérons également que LaLiga s’abstiendra de tenter d’influencer les décisions juridictionnelles par des déclarations publiques manquant de rigueur et d’objectivité», termine enfin le club dans un communiqué saignant.