PSG : Désiré Doué envoie un message à Rayan Cherki et Maghnes Akliouche

Mercredi, le Paris Saint-Germain va disputer la première manche de son quart de finale contre Aston Villa, au Parc des Princes. Et parmi les joueurs attendus, Désiré Doué, présent en conférence de presse ce mardi, devrait débuter la rencontre après sa prise de pouvoir au cours des dernières semaines dans l’attaque parisienne.

Questionné sur sa progression et les rumeurs mercato autour de Rayan Cherki (OL) et Maghnes Akliouche (Monaco), le Parisien de 19 ans a envoyé un message à ses compatriotes pour leur avenir. «Ce choix viendra d’eux, du club. Moi, j’ai fait le choix du PSG et j’en suis très content. C’est un club qui fait rêver beaucoup de jeunes et de joueurs, c’est un super projet. Si c’est grâce à Luis Enrique ? Pour moi, oui».