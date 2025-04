L’homme qui a découvert Cristiano Ronaldo et Luis Figo est décédé

Aurélio da Silva Pereira est un monument du côté du Sporting CP. Responsable du recrutement des jeunes joueurs au sein de l’académie du Sporting CP entre 1988 et sa retraite en 2019, l’homme de 77 ans a permis aux Lions de trouver leurs futures stars. Ainsi, c’est lui qui a ramené au sein du club lisboète des joueurs de légende comme Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Nani, Ricardo Quaresma, Rui Patricio, Simao, João Moutinho ou plus récemment Rafael Leão.

Décédé ce mardi, il a vu le club portugais lui rendre hommage via un long message : «de Paulo Futre, à Luís Figo ou Cristiano Ronaldo, mais aussi à des talents plus récents, Aurélio Pereira est en grande partie responsable de la carrière de plusieurs figures du football national au cours des 40 dernières années. C’était un maître dans son domaine et une personne sur laquelle tout le monde s’accordait, ayant toujours été reconnu par « son » Sporting CP […] Le Sporting CP présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis, tout en saluant et en remerciant les années d’efforts, de dévouement, de dévotion et de gloire que le Leão a portées dans sa poitrine.»