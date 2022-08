Mercato : les 4 joueurs que suit le FC Barcelone pour le sprint final

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone s'est retiré une sacrée épine du pied ces dernières heures. Le club catalan a ainsi réussi à inscrire Jules Koundé en Liga, et le défenseur français devrait débuter ce soir face à Valladolid. Toutes les recrues arrivées cet été ont ainsi été enregistrées, et les dirigeants barcelonais peuvent désormais continuer à travailler sur la suite.

De quoi sera-t-elle faite ? On le sait, le club présidé par Joan Laporta compte renforcer son arrière-garde, avec deux latéraux notamment, un à gauche et un à droite. Les ventes de Pierre-Emerick Aubameyang, qui devrait rejoindre Chelsea, et de Memphis Depay, dont l'avenir est un peu plus incertain, devraient permettre aux Catalans de continuer à se renforcer.

Quatre options à des prix différents

Et selon AS, il y a quatre noms sur la liste, et deux d'entre eux rejoindront le Camp Nou. Deux latéraux par côté. Pour le flanc gauche, on retrouve Marcos Alonso de Chelsea, pour qui des négociations sont en cours depuis un bon moment déjà, mais les Blues continuent de fermer la porte. Javi Galán, le latéral du Celta, option plus accessible financièrement, est aussi très intéressant aux yeux de la direction barcelonaise. Le média rajoute que si aucun des deux ne peut venir, le Barça ne recrutera personne à ce poste.

Sur le flanc droit, le Barça est fou de Juan Foyth, le latéral droit de Villarreal. Mais le Sous-Marin jaune demande plus de 20 millions d'euros pour son joueur. Hector Bellerin est le plan B, et il pourrait même être libéré par Arsenal et donc arriver gratuit au sein de son club formateur. Affaire à suivre...