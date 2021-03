AS Roma : mais où est passé Javier Pastore ?

La suite après cette publicité

Arrivé au Paris Saint-Germain en août 2011 contre 42 millions d'euros, Javier Pastore était le symbole du projet mené par QSI. Le milieu argentin était la première pierre d'un projet ambitieux qui a permis aux Franciliens de dominer le football français. Membre important de l'équipe lors de ses quatre premières saisons dans l'hexagone, il a perdu en influence au fil des saisons jusqu'à son départ en 2018. Pendant une Coupe du monde qu'il n'a pas participé avec l'Argentine, le natif de Cordoba s'est engagé pour 5 ans avec l'AS Roma moyennant 24,7 millions d'euros. Un pari risqué de la part du club de la Louve compte tenu des antécédents médicaux de Javier Pastore. C'est simple, au Paris Saint-Germain il a connu pas moins de 18 blessures et il a manqué 79 matches lors de ses convalescences en France.

Accueilli à Rome par le duo Eusebio Di Francesco - Monchi, Javier Pastore était présenté comme l'une des têtes de gondole du mercato mené par le club qui sortait alors d'une demi-finale de Ligue des Champions. Mais là encore son corps l'a trahi avec 8 blessures, dont 1 opération et 59 matches manqués en trois ans. Perturbée, sa première saison était encourageante avec 4 buts et 1 passe décisive en 17 matches. Dans le contenu, il parvenait à apporter un plus à son équipe, mais c'était toujours entrecoupé par des pépins physiques. Malgré le départ d'Eusebio Di Francesco et de Monchi, Javier Pastore était considéré par le nouvel entraîneur Paulo Fonseca, mais lui aussi n'a pas pu en profiter pleinement. Les performances de l'Argentin ont même décliné à chaque fois qu'il revenait de blessure.

Gonzalo Villar l'a fait oublier

Avec seulement 32 matches à son actif en 2 ans et demi, Javier Pastore n'a pas disputé la moindre minute cette saison. Opéré de la hanche l'été dernier, Javier Pastore n'a plus joué depuis le 28 juin 2020. La plus grande convalescence de sa carrière. Revenu à l'entraînement fin décembre puis dans le groupe fin janvier, il vient d'enchaîner 9 matches de suite sur le banc sans rentrer. Pourtant il y a encore un mois, Paulo Fonseca se montrait patient : «Pastore est resté longtemps à l'écart. C'était important pour moi de l'avoir près de l'équipe, mais il récupère lentement ses meilleures conditions. Je pense qu’il est peut-être prêt à revenir, mais c’est important pour moi de l’avoir dans les parages.» Pourtant, il s'est écoulé quatre matches depuis et l'Argentin n'est toujours pas rentré.

Annoncé au Qatar fin février, Javier Pastore n'est pas parti, mais il ne manquera pas d'alimenter le mercato cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2023 et doté d'un salaire de 4,5 millions d'euros par an, il pèse dans les finances du club de la Louve. Ne pouvant pas apporter à l'effectif et de plus en plus fragile, l'Argentin doit aussi composer avec la concurrence. Dans le 3-4-3 de Paulo Fonseca, Pedro, Stefan El Shaarawy et Henrikh Mkhitaryan sont essentiels en soutien de l'attaquant, le tout sachant que le prodige Nicolo Zaniolo est gravement blessé depuis septembre. Doté d'un volume de jeu assez limité pour le double pivot, il devrait là aussi se battre avec Amadou Diawara, Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini et Gonzalo Villar. Ce dernier est d'ailleurs celui qui se rapproche le plus du style de l'Argentin. Révélation du club romain cette saison, il s'est montré fiable avec 36 matches à son actif. Barré par la concurrence et trahi par son corps, Javier Pastore vit une saison blanche. L'avenir du quintuple champion de France s'annonce en revanche bien plus sombre.