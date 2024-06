EdF : bonnes nouvelles pour Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni

L’Euro 2024 approche à grands pas et la composition de Didier Deschamps ne semble pas encore fixée. Si la défense et l’attaque ne laissent pas de véritables doutes, le milieu de terrain est lui très incertain. Le retour de N’Golo Kanté et l’excellente forme d’Eduardo Camavinga ont peut-être rebattu les cartes dans ce secteur de jeu. La France pourra également compter sur Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni.

Ces deux milieux de terrain n’ont pas disputé la moindre minute de jeu lors des matchs de préparation à cause de blessures, mais ils commencent les entraînements collectifs. Hier à 17h30, ils ont tous les deux participé à la première séance dans au centre d’entraînement de Paderborn. Le joueur du Real Madrid a terminé la séance avec le préparateur physique Cyril Moine.